Росія свідомо фінансує тероризм, - Клімкін

З жовтня 2017 приблизно 58 українців були заарештовані на території Росії та в Криму з політичних мотивів

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Російська Федерація (РФ) свідомо фінансує тероризм і бере участь в тортурах. Про це міністр повідомив на спільному відкритому брифінгу про злочини Російської Федерації, а також її окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях України, передає кореспондент РБК-Україна.

"Дуже важливо зрозуміти справжні історії. Напередодні Дня Конституції, ми вирішили розказати декілька людських історій, щоб у кожної людини було почуття приналежності до людяності. Всі мають зрозуміти відповідальність РФ, яка свідомо фінансує тероризм і бере участь в тортурах, а також свідомо їх застосовує", - сказав Клімкін.

За його словами, з середини жовтня 2017 року приблизно 58 українців були заарештовані на території Росії та тимчасово окупованого півострова Крим з політичних мотивів, 32 з них - кримські татари.

Протягом 2017 року було щонайменше 18 нових затримань.

У своїй резолюції від жовтня 2017 року Європейський парламент передав список з 47 імен, де називають їх де-факто політв'язнями.

Нагадаємо, 12 червня Україна подала до Міжнародного суду ООН меморандум про фінансування тероризму з боку Російської Федерації.