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У Німеччині стався вибух у житловому будинку

НовиниНадзвичайні події    24.06.2018 - 11:04
Фото: вибух в Німеччині (spiegel.de)
Фото: вибух в Німеччині (spiegel.de)

В результаті події постраждали 24 людини

В житловому будинку в місті Вупперталь у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія на заході Німеччини стався вибух. Про це повідомляє видання Spiegel.

Так, згідно з інформацією місцевої поліції, вибух стався напередодні ввечері.

Наголошується, що вибух повністю зруйнував багатоквартирну будівлю.

Згідно з інформацією видання Wormser Zeitung, в результаті події постраждали 24 людини, при цьому четверо з них отримали серйозні поранення.

Під уламками досі можуть знаходитися люди, допускають працівники аварійних служб.

Пожежники працювали на місці події всю ніч.

Також повідомляється, що роботу працівників аварійних служб ускладнювало те, що будинок продовжував руйнуватися: від будівлі відвалилися великі шматки фасаду, всередині також періодично відбувалися руйнування.

Нагадаємо, раніше в метро на півночі Лондона (Великобританія) стався вибух, постраждало п'ятеро осіб.

 

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Теги публікації: Германия, постраждалі, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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