Клімкін: на конференції в Копенгагені обговорять агресію РФ в Україні

В Копенгагені відбудеться Міжнародна конференція з питань українських реформ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в Копенгагені (Данія) на Міжнародній конференції з питань українських реформ буде обговорюватись агресія Російської Федерації (РФ) в Україні. Про це міністр повідомив на спільному відкритому брифінгу про злочини Російської Федерації, а також її окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях України, передає кореспондент РБК-Україна.

"Завтра і післязавтра в Копенгагені на конференціі ми домовились зібратися окремо і поговорити про РФ та її втручання в Україну. Нам потрібно працювати разом. Зараз ми продовжуємо цю роботу. Мова йде не тільки про пропаганду. Нам потрібна дуже ефективна співпраця", - повідомив Клімкін.

Зазначимо, 27 червня 2018 міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен спільно з Павлом Клімкіним візьмуть участь у Міжнародній конференції з питань реформ в Україні.

Нагадаємо, раніше Клімкін заявив Російська Федерація свідомо фінансує тероризм і бере участь в тортурах.