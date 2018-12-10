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Климкин: логика действий России - дестабилизировать украинский юг

Новости » Политика    10.12.2018 - 16:23
Климкин: логика действий России - дестабилизировать украинский юг
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

РФ, в частности, стремится уменьшить экономическую активность на украинском Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что логика действий России - дестабилизировать украинский юг. Об этом он заявил в ходе брифинга в Брюсселе по результатам встречи с министрами иностранных дел стран ЕС, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Климкина, РФ, в частности, стремится уменьшения экономическую активность на украинском Донбассе.

"Все прекрасно понимают, что логика действий России - дестабилизировать украинский юг. Сначала сделать таким образом, чтобы экономическая активность на украинском Донбассе была уменьшена, сделать ее неэффективной, затем вызвать дестабилизацию, а потом сыграть свой сценарий. Это понимают все министры", - сказал он.

Кроме того, Климкин отметил, что все участники заседания согласились, что в ближайшие дни будет обсуждаться вопрос помощи Донбассу.

"Все участники согласились, что в ближайшие дни мы будем говорить о том, какие проекты можно запустить очень быстро... так сказать два измерения: маленькие проекты, которые важны в контексте водоснабжения, энергоэффективности и измерение инфраструктурных проектов, в частности дороги, железная дорога. Я передал министрам распечатки, какие это могут быть проекты", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Климкин 10 декабря 2018 года во время рабочей встречи в Брюсселе с министрами иностранных дел государств-членов Евросоюза обсудит обострение ситуации в Азовском море и Керченском проливе.

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