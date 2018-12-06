ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Клімкін на засіданні міністрів ОБСЄ закликав Росію звільнити кримського адвоката Курбединова

Новини » Суспільство    06.12.2018 - 15:03
Клімкін на засіданні міністрів ОБСЄ закликав Росію звільнити кримського адвоката Курбединова
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна/Віталій Носач)

Також глава МЗС України вимагає від РФ припинити переслідування активістів в анексованому Криму і допустити місію ОБСЄ для спостереження

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Мілані закликав Росію відпустити кримського адвоката Еміля Курбединова. Про це міністр сказав у четвер, 6 грудня, інформує РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалії".

Клімкін Також вимагає припинити переслідування українських громадян в анексованому Криму.

"У цей момент, зараз, російські окупанти затримали кримськотатарського адвоката Еміля Курбединова, який захищав політичних в'язнів і моряків, які є військовополоненими. І мій заклик до Росії - припинити переслідувати наших людей", - сказав Клімкін.

Клімкін на засіданні міністрів ОБСЄ закликав Росію звільнити кримського адвоката Курбединова

Міністр нагадав, що Росія також блокує можливість Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ проводити моніторинг в Криму для спостереження за ситуацією на півострові, де "окупаційна влада продовжує переслідувати українців, кримських татар і всіх тих, хто виступає проти окупації півострова".

Нагадаємо, 6 грудня в окупованому Криму співробітники російського Центру з протидії екстремізму затримали адвоката Еміля Курбединова. Його нібито підозрюють у порушенні статті 20.3 КоАП Росії (пропаганда символіки экстремиствких організації). Мова йде про публікації в соцмережі Фейсбук 2013 року. Донос на Курбединова написав колишній житель Криму, який переїхав в Дамаск.

РФ поширює фейки про ситуацію у Керченській протоці на сході та півдні України, - Клімкін Клімкін розказав, де перебувають захоплені Росією моряки
Новини України Павло Клімкін
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся