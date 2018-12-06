Клімкін на засіданні міністрів ОБСЄ закликав Росію звільнити кримського адвоката Курбединова

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна/Віталій Носач)

Також глава МЗС України вимагає від РФ припинити переслідування активістів в анексованому Криму і допустити місію ОБСЄ для спостереження

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Мілані закликав Росію відпустити кримського адвоката Еміля Курбединова. Про це міністр сказав у четвер, 6 грудня, інформує РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалії".

Клімкін Також вимагає припинити переслідування українських громадян в анексованому Криму.

"У цей момент, зараз, російські окупанти затримали кримськотатарського адвоката Еміля Курбединова, який захищав політичних в'язнів і моряків, які є військовополоненими. І мій заклик до Росії - припинити переслідувати наших людей", - сказав Клімкін.

Міністр нагадав, що Росія також блокує можливість Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ проводити моніторинг в Криму для спостереження за ситуацією на півострові, де "окупаційна влада продовжує переслідувати українців, кримських татар і всіх тих, хто виступає проти окупації півострова".

Нагадаємо, 6 грудня в окупованому Криму співробітники російського Центру з протидії екстремізму затримали адвоката Еміля Курбединова. Його нібито підозрюють у порушенні статті 20.3 КоАП Росії (пропаганда символіки экстремиствких організації). Мова йде про публікації в соцмережі Фейсбук 2013 року. Донос на Курбединова написав колишній житель Криму, який переїхав в Дамаск.