ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Климкин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Страсбурге

Новости » Политика    12.12.2018 - 11:15
Климкин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Страсбурге
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Стрельба в Страсбурге произошла вчера вечером

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Страсбурге (Франция). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Климкина в Twitter.

"Мои мысли обращены к семьям и близким жертв трусливого нападения на рождественский рынок в Страсбурге. Этот город и его жители являются символом единства ЕС и силы его ценностей. Никто не может изменить это. Наша поддержка Франции в эти трудные времена", - написал он.

Климкин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в СтрасбургеНапомним, ранее сообщалось, что в связи со стрельбой в Страсбурге (Франция) полиция рекомендовала жителям не выходить из домов.

Как сообщалось, глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что власти приняли решение ввести усиленные меры по обеспечению безопасности после стрельбы в Страсбурге на ярмарке. 

Как писало РБК-Украина, в результате стрельбы в Страсбурге во вторник вечером погибли четыре человека, еще 11 человек получили ранения.

Также сообщалось, что граждан Украины, по предварительным данным, нет среди жертв и пострадавших при стрельбе в Страсбурге.

Украинцев нет среди жертв и пострадавших при стрельбе в Страсбурге Климкин обсудил российскую агрессию с главой МИД Австрии
Новости Украины Павел КлимкинСтрасбург
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь