Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Стрельба в Страсбурге произошла вчера вечером

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Страсбурге (Франция). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Климкина в Twitter.

"Мои мысли обращены к семьям и близким жертв трусливого нападения на рождественский рынок в Страсбурге. Этот город и его жители являются символом единства ЕС и силы его ценностей. Никто не может изменить это. Наша поддержка Франции в эти трудные времена", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи со стрельбой в Страсбурге (Франция) полиция рекомендовала жителям не выходить из домов.

Как сообщалось, глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что власти приняли решение ввести усиленные меры по обеспечению безопасности после стрельбы в Страсбурге на ярмарке.

Как писало РБК-Украина, в результате стрельбы в Страсбурге во вторник вечером погибли четыре человека, еще 11 человек получили ранения.

Также сообщалось, что граждан Украины, по предварительным данным, нет среди жертв и пострадавших при стрельбе в Страсбурге.