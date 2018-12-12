Клімкін висловив співчуття сім'ям загиблих під час стрілянини в Страсбурзі

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Стрілянина в Страсбурзі сталася вчора ввечері

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття сім'ям загиблих при стрілянині в Страсбурзі (Франція). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Клімкіна в Twitter.

"Мої думки звернені до родин і близьких жертв боягузливого нападу на різдвяний ринок у Страсбурзі. Це місто і його мешканці є символом єдності ЄС і сили його цінностей. Ніхто не може змінити це. Наша підтримка Франції в ці важкі часи", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з стріляниною в Страсбурзі (Франція) поліція рекомендувала жителям не виходити з будинків.

Як повідомлялося, глава МВС Франції Крістоф Кастанер заявив, що влада прийняла рішення ввести посилені заходи безпеки після стрілянини в Страсбурзі на ярмарку.

Як писало РБК-Україна, в результаті стрілянини в Страсбурзі у вівторок увечері загинули чотири людини, ще 11 осіб отримали поранення.

Також повідомлялося, що громадян України, за попередніми даними, немає серед жертв і постраждалих при стрілянині в Страсбурзі.