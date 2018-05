Министр заявил, что в мире нет места для террора

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших во время нападения в Бельгии. Об этом министр написал в Twitter.

"Невероятно печальные новости о стрельбе в Льеже, Бельгия. Глубокие соболезнования, мои мысли и молитвы о жертвах и их семьях. Мы скорбим вместе с бельгийским народом. В этом мире нет места для террора", - написал Климкин.

Душераздирающее news about shooting in #Liege, #Belgium. Deepest condolences, my thoughts and prayers for the victims and their families. We mourn together with the #Belgian people. There is no place for terror in this world.