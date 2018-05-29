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Клімкін висловив співчуття родинам загиблих під час нападу у Бельгії

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 16:24
Фото: поліція Бельгії (twitter.com/TalezMty)
Фото: поліція Бельгії (twitter.com/TalezMty)

Міністр заявив, що у світі немає місця для терору

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття родинам загиблих під час нападу у Бельгії. Про це міністр написав у Twitter.

"Неймовірно сумні новини про стрілянину в Льєжі, Бельгія. Глибокі співчуття, мої думки та молитви про жертви та їхні родини. Ми сумуємо разом з бельгійським народом. У цьому світі немає місця для терору", - написав Клімкін.

Нагадаємо, у Бельгії чоловік убив двох поліцейських і пасажира автомобіля, який проїздив повз. Після нападу на поліцейських у кафе Cafe des Augustins, злочинець взяв у заручниці жінку, яка працює у розташованій поруч школі. Згодом він був застрелений поліцією.

Повідомляється, що основною версією події є теракт.

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Теги публікації: Павло Клімкін, Бельгия, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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