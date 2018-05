Міністр заявив, що у світі немає місця для терору

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття родинам загиблих під час нападу у Бельгії. Про це міністр написав у Twitter.

"Неймовірно сумні новини про стрілянину в Льєжі, Бельгія. Глибокі співчуття, мої думки та молитви про жертви та їхні родини. Ми сумуємо разом з бельгійським народом. У цьому світі немає місця для терору", - написав Клімкін.

Heartbreaking news about shooting in #Liege, #Belgium. Deepest condolences, my thoughts and prayers for the victims and their families. We mourn together with the #Belgian people. There is no place for terror in this world.