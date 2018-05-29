Міністр заявив, що у світі немає місця для терору

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття родинам загиблих під час нападу у Бельгії. Про це міністр написав у Twitter.

"Неймовірно сумні новини про стрілянину в Льєжі, Бельгія. Глибокі співчуття, мої думки та молитви про жертви та їхні родини. Ми сумуємо разом з бельгійським народом. У цьому світі немає місця для терору", - написав Клімкін.

Heartbreaking news about shooting in #Liege, #Belgium. Deepest condolences, my thoughts and prayers for the victims and their families. We mourn together with the #Belgian people. There is no place for terror in this world. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) May 29, 2018

Нагадаємо, у Бельгії чоловік убив двох поліцейських і пасажира автомобіля, який проїздив повз. Після нападу на поліцейських у кафе Cafe des Augustins, злочинець взяв у заручниці жінку, яка працює у розташованій поруч школі. Згодом він був застрелений поліцією.

Повідомляється, що основною версією події є теракт.