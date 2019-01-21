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Климкин встретился с Шефчовичем в Брюсселе

Новости » Политика    21.01.2019 - 16:59
Климкин встретился с Шефчовичем в Брюсселе
Фото: Павел Климкин и Марош Шефчович (twitter.com/UA_EUMission)

Стороны начали встречу с целью обсуждения перспектив транзита российского газа через Украину

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович начали встречу с целью обсуждения перспектив транзита российского газа через Украину после 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Представительства Украины при ЕС.

"Началась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина с вице-президентом Европейской комиссии по делам Энергосообщества Шефчовичем. Вопрос транзита газа и энергетической безопасности на повестке дня", - говорится в сообщении.

Напомним, второй раунд политических трехсторонних переговоров с участием представителей Еврокомиссии, Украины и России о будущем транзите газа через Украину состоится в понедельник, 21 января 2019 года. Встреча состоится при участии заместителя председателя Еврокомиссии по делам Энергосообщества Мароша Шефчовича, министра иностранных дел Украины Павла Климкина и главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, министра энергетики РФ Александра Новака и главы "Газпрома" Алексея Миллера.

Кроме того, в Брюсселе 21 января пройдут двухсторонние встречи Павла Климкина с комиссаром Европейского союза по вопросам европейской политики соседства Йоганнесом Ханом и комиссаром ЕС по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем.

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