Клімкін зустрівся з Шефчовичем в Брюсселі

Фото: Павло Клімкін та Марош Шефчович (twitter.com/UA_EUMission)

Сторони почали зустріч з метою обговорення перспектив транзиту російського газу через Україну

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович почали зустріч з метою обговорення перспектив транзиту російського газу через Україну після 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Представництва України при ЄС.

"Розпочалася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з віце-президентом Європейської комісії у справах Енергоспівтовариства Шефчовичем. Питання транзиту газу та енергетичної безпеки на порядку денному", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, другий раунд політичних тристоронніх переговорів за участю представників Єврокомісії, України і Росії про майбутній транзит газу через Україну відбудеться у понеділок, 21 січня 2019 року. Зустріч відбудеться за участю заступника голови Єврокомісії у справах Енергоспівтовариства Мароша Шефчовича, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та голови НАК "Нафтогаз Україны" Андрія Коболєва, міністра енергетики РФ Олександра Новака і глави "Газпрому" Олексія Міллера.

Крім того, в Брюсселі 21 січня пройдуть двосторонні зустрічі Павла Клімкіна з комісаром Європейського союзу з питань європейської політики сусідства Йоганнесом Ханом і комісаром ЄС з питань торгівлі Сесілією Мальмстрем.