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Клімкін веде переговори про приєднання до команди Вакарчука

Новини » Вибори 2019    31.05.2019 - 21:25
Клімкін веде переговори про приєднання до команди Вакарчука
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін зазначив, що не мав відношення до партії "Блок Петра Порошенка"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін має намір продовжити політичну кар'єру, повідомив, що вів переговори з лідером партії "Голос" Святославом Вакарчуком, проте ні до яких рішень вони не прийшли. Про це Клімкін заявив на "Радіо НВ".

В той же момент, Клімкін зазначив, що не мав відношення до партії "Блок Петра Порошенка" і не збирався туди вступати.

"Я пішов у відставку, тому що просто особисто вважаю, що це правильно, що це - елемент європейської політичної культури, не важливо, що її в Україні немає. Якщо в США або Франції змінюється президент, його команда теж не залишається. Я це рішення прийняв багато місяців тому. Я б це зробив, незалежно від результатів виборів, але я не хотів про це публічно оголошувати", - сказав він.

Міністр зазначив, що на тему політики спілкувався з лідером партії "Голос" Вакарчуком.

"Я його дуже ціную і поважаю, але ні до яких рішень ми не прийшли. Ми обговорюємо різні ідеї. Ніяких фінальних рішень щодо цього немає", - зазначив він.

Глава МЗС пояснив, що має намір йти в політику, бо в нього "є амбіція щось тут змінити".

"Я ніколи не був політиком, але за час перебування на посаді міністра, напевно, ним став. Я ніколи не хотів йти в політику - це завжди у мене викликало певне презирство. Але тепер я розумію, що, напевно, це одна з опцій. І не тільки опція піти в парламент існує. Я просто розмовляю і шукаю реальну команду", - розповів Він.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну раду подання про звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

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