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Климкин: Украина не стала заложницей будущих выборов США

Новости » Политика    13.05.2019 - 16:18
Климкин: Украина не стала заложницей будущих выборов США
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин также прокомментировал отмену поездки в Украину личного адвоката президента США

Украина пока не стала заложницей будущих президентских выборов в США, однако такая перспектива - худшее, что может произойти с партнерством Украина - США. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он также прокомментировал отмену поездки в Украину личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. По словам Климкина, "всегда есть какие-то люди, которые хотят играть в игры, не понимая, кто участники этих игр, какие правила".

"Пока 100% не стала. Но каждый должен думать, что он делает. Такая угроза теоретически есть, практической я сегодня не вижу. Мы работаем, чтобы этого по определению не произошло. Если это произойдет, это самое худшее, что может случиться для нашего партнерства и дружбы с США", - сказал он.

Напомним, личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал имя "врага Трампа" в окружении избранного президента Украины Владимира Зеленского. По его словам это нардеп Сергей Лещенко, который помог Демократической партии США во время президентских выборов в 2016 году.

Ранее РБК-Украина сообщало, что личный адвокат Трампа отправится в Украину для встречи с Зеленским. Потом он встречу отменил.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиПавел Климкин
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