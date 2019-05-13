Клімкін: Україна не стала заручницею майбутніх виборів США

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін також прокоментував скасування поїздки в Україну особистого адвоката президента США

Україна поки що не стала заручницею майбутніх президентських виборів у США, проте така перспектива - найгірше, що може статися з партнерством Україна - США. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на брифінгу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він також прокоментував скасування поїздки в Україну особистого адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані. За словами Клімкіна, "завжди є якісь люди, які хочуть грати в ігри, не розуміючи, хто учасники цих ігор, які правила".

"Поки 100% не стала. Але кожен повинен думати, що він робить. Така загроза теоретично є, практичної я сьогодні не бачу. Ми працюємо, щоб цього за визначенням не сталося. Якщо це станеться, це найгірше, що може трапитися для нашого партнерства і дружби з США", - сказав він.

Нагадаємо, особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані назвав ім'я "ворога Трампа" в оточенні обраного президента України Володимира Зеленського. За його словами це нардеп Сергій Лещенко, який допоміг Демократичної партії США під час президентських виборів в 2016 році.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що особистий адвокат Трампа відправиться в Україну для зустрічі з Зеленським. Потім він зустріч відмінив.