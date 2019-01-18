Климкин: США готовят серьезное усиление оборонных возможностей Украины

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Украина и США продолжают вести переговоры о поставках оружия

Соединенные Штаты Америки (США) в ходе переговоров о поставке оружия готовят серьезное усиление оборонных возможностей и Вооруженных сил Украины. Об этом на пресс-конференции по итогам работы дипломатов в 2018 году заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

Климкин отметил, что Украина и США основательно обсуждают дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере. Он также прокомментировал закон о прямой закупке услуг оборонного назначения.

"Этот закон создает возможность покупать вооружения по понятной логике. Мы сейчас ведем переговоры. Я не могу говорить об отдельных видах вооружения, потому что это конфиденциально. Речь идет об очень серьезном усилении оборонных возможностей и Вооруженных сил. Говорим обо всех вещах, которые сделают наши ВСУ такими же сильными", - отметил Климкин.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что второй транш военной помощи для Украины будет предоставлен в 2020 году.

Кроме того, ожидается, что Конгресс США в январе примет решение о военной помощи Украине.