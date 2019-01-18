Клімкін: США готують серйозне посилення оборонних можливостей України

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Україна і США продовжують вести переговори про постачання зброї

Сполучені Штати Америки (США) в ході переговорів про постачання зброї готують серйозне посилення оборонних можливостей та Збройних сил України. Про це на прес-конференції за підсумками роботи дипломатів в 2018 році заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент РБК-Україна.

Клімкін зазначив, що Україна і США грунтовно обговорюють подальшу співпрацю в оборонній сфері. Він також прокоментував закон про пряму закупівлю послуг оборонного призначення.

"Цей закон створює можливість купувати озброєння за зрозумілою логікою. Ми зараз ведемо переговори. Я не можу говорити про окремі види озброєння, тому що це конфіденційно. Мова йде про дуже серйозне посилення оборонних можливостей і Збройних сил. Говоримо про всі речі, які зроблять наші ЗСУ такими ж сильними", - зазначив Клімкін.

Нагадаємо, раніше спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що другий транш військової допомоги для України буде надано в 2020 році.

Крім того, очікується, що Конгрес США в січні прийме рішення про надання військової допомоги Україні.