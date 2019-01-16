Климкин: специальная миссия ЕС изучит вопрос укрепления украинского Донбасса

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Специальная миссия ЕС будет работать в конце января

Специальная миссия ЕС в конце января текущего года будет изучать вопросы укрепления украинского Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

"В конце этого месяца будет специальная миссия ЕС, которая посмотрит как укрепить украинский Донбасс. Всем прекрасно понятно, что РФ очень последовательно пытается проводить логику оккупации Азовского моря. Мы не должны дать России это сделать", - сказал он, отметив, что решение не может быть для отдельного города, оно должно быть для всего Донбассе.

"Эта миссия посмотрит комплексно на разные проекты...Лайчак (министр иностранных дел Словакии и председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак, - ред.) будет говорить с министрами иностранных дел ЕС, он обратится с конктретними предложениями, но по результатам работы миссии, которая будет в конце этого месяца", - сказал он.

Прес-підхід Міністра @PavloKlimkin у м. Сєвєродонецьк за підсумками зустрічі з представниками Луганської ОДА https://t.co/9EIVN0Itfi — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) January 16, 2019

Напомним, ранее Климкин сообщал, что представители ОБСЕ предлагают создать совместную миссию ООН и ОБСЕ на Донбассе. Соответствующая инициатива была представлена в рамках контактной группы в Минске.

Кроме того, Климкин заявлял, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе получит новое оборудование для того, чтобы иметь возможность лучше фиксировать обстрелы.