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Климкин сообщил, когда в Украину вернутся пострадавшие в аварии судна возле Турции моряки

Новости » Происшествия    09.01.2019 - 13:47
Климкин сообщил, когда в Украину вернутся пострадавшие в аварии судна возле Турции моряки
Фото: спасательная операция (AA Photo)

По словам Климкина, возвращение моряков в Украину зависит от их состояния

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, когда в Украину вернутся пострадавшие в аварии судна возле Турции моряки. Об этом он рассказал сегодня в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Климкина, возвращение моряков в Украину зависит от их состояния.

"Сейчас наше посольство вместе с турецкими партнерами пытается оказывать всю возможную помощь. Конечно, возвращение зависит от их состояния. Это произойдет в ближайшее время. Там новости очень хорошие. Чего, к сожалению, не могу сказать в отношении тех наших граждан, которые погибли", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что авария грузового судна Volgo Balt 214 с украинцами на борту произошла 7 января в Черном море возле Турции. Известно о гибели четырех украинцев и еще двух, вероятно, граждан Азербайджана. Всего на борту находились 13 человек, 11 из которых - граждане Украины.

Как писало РБК-Украина, украинских моряков, которые пострадали в результате катастрофы грузового судна Volgo Balt 214 в Черном море, выпишут из больницы в Самсуне (Турция) в четверг 10 января.

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Новости Украины Павел КлимкинТурцияморяки
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