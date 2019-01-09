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Клімкін повідомив, коли до України повернуться постраждалі в аварії судна біля Туреччини моряки

Новини » Надзвичайні події    09.01.2019 - 13:47
Клімкін повідомив, коли до України повернуться постраждалі в аварії судна біля Туреччини моряки
Фото: рятувальна операція (AA Photo)

За словами Клімкіна, повернення моряків до України залежить від їхнього стану

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, коли до України повернуться постраждалі в аварії судна біля Туреччини моряки. Про це він розповів сьогодні в ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Клімкіна, повернення моряків до України залежить від їхнього стану.

"Зараз наше посольство разом з турецькими партнерами намагається надавати всю можливу допомогу. Звичайно, повернення залежить від їхнього стану. Це відбудеться найближчим часом. Там новини дуже добрі. Чого, на жаль, не можу сказати стосовно тих наших громадян, які загинули", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аварія вантажного судна Volgo Balt 214 з українцями на борту сталася 7 січня у Чорному морі поблизу Туреччини. Відомо про загибель чотирьох українців і ще двох, ймовірно, громадян Азербайджану. Всього на борту перебували 13 осіб, 11 з яких - громадяни України.

Як писало РБК-Україна, українських моряків, які постраждали внаслідок катастрофи вантажного судна Volgo Balt 214 у Чорному морі, випишуть із лікарні у Самсуні (Туреччина) у четвер 10 січня. 

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