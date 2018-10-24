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Клімкін повідомив про домовленості з Сіярто щодо перейменування "уповноваженого по Закарпаттю"

Новини » Політика    24.10.2018 - 15:42
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Угорщина перейменує "уповноваженого по Закарпаттю", а у МЗС України буде створено посаду з питань транскордонного співробітництва

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив про домовленості з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто щодо перейменування "уповноваженого по Закарпаттю". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу вітчизняного МЗС у Facebook.

Клімкін у рамках участі у Варшавському безпековому форуму провів зустріч з Сіярто, на якій було досягнуто домовленості, що Угорщина змінить назву "уповноваженого по Закарпаттю", після чого у МЗС України буде створено посаду з питань транскордонного співробітництва.

"Рішення буде наступного тижня, воно буде опубліковано у відповідних угорських джерелах. Ми домовилися, що після зміни назви ("уповноваженого по Закарпаттю", - ред.) і цього оприлюднення ми в нашому міністерстві теж зробимо не зовсім відповідну, але посаду, яка буде опікуватися транскордонним співробітництвом. Я почав говорити з іншими міністерствами, буде зустріч між ними і ми обговоримо як питання взаємодії, де ми зможемо працювати разом, де ми маємо краще працювати над зовсім начебто практичними і банальними питаннями. Є стратегічна лінія - що ми маємо робити разом і є технічний рівень дискусії - що ми маємо покращити. Це має бути не тільки угорська ініціатива, а наша спільна", - сказав Клімкін.

Клімкін також додав, що обговорював з Сіярто питання, яким чином Угорщина має зробити більше і угорської громади в Україні.

Крім того, Клімкін додав, що у Будапешті пройдуть консульські консультації щодо питання паспортів.

 
Про що ми домовились з угорською стороною?

Після переговорів з Міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто Pavlo Klimkin поспілкувався з представниками українських ЗМІ. Про що ми домовились з угорською стороною?

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Середа, 24 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Василь Боднар заявляв, що угорська влада не виконала домовленість про зміну скандального назви "уповноваженого міністра по Закарпаттю". Після цього Клімкін повідомляв, що угорська сторона в найближчі дні змінить назву "уповноваженого міністра по Закарпаттю".

Раніше РБК-Україна писало, що в уряді Угорщини заснували посаду міністра, який буде відповідати за розвиток Закарпатської області України.

Клімкін: Європі потрібна енергетична солідарність, щоб не залежати від РФ через "Північний потік-2" Перед виборами РФ буде робити абсолютно все, щоб дестабілізувати Україну, - Клімкін
Новини України Павло КлімкінУгорщина
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