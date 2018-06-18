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Климкин сегодня с рабочим визитом посетит Израиль

НовостиПолитика    18.06.2018 - 10:12
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

В Иерусалиме пройдет заседание совместной комиссии по вопросам торговли

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня с рабочим визитом посетит Израиль. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

Сообщается, что 18-19 июня в Иерусалиме пройдет заседание Совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества.

"Во время заседания комиссии планируется провести переговоры по всем ключевым вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности перспектив взаимодействия в сфере торговли, привлечения инвестиций, туризма, сельского хозяйства, инноваций, энергетики, коммуникаций и тому подобное", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках визита Климкина также запланированы встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и с патриархом Иерусалимским Феофилом III.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина стала членом экономического и социального совета ООН.  

 

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Теги публикации: МИД Украины, Павел Климкин, Израиль  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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