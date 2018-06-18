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Клімкін сьогодні з робочим візитом відвідає Ізраїль

НовиниПолітика    18.06.2018 - 10:12
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

В Єрусалимі відбудеться засідання спільної комісії з питань торгівлі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сьогодні з робочим візитом відвідає Ізраїль. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС України.

Повідомляється, що 18-19 червня в Єрусалимі відбудеться засідання Спільної українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва.

"Під час засідання комісії планується провести переговори з усіх ключових питань двостороннього торговельно-економічного співробітництва, зокрема перспектив взаємодії у сфері торгівлі, залучення інвестицій, туризму, сільського господарства, інновацій, енергетики, комунікацій тощо", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в рамках візиту Клімкіна також заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху і з патріархом Єрусалимським Феофілом III.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна стала членом економічного і соціального ради ООН.

 

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Теги публікації: МЗС, Павло Клімкін, Ізраїль  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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