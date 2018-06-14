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Украина стала членом экономического и социального совета ООН

НовостиПолитика    14.06.2018 - 06:59
Иллюстративное фото: Совбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)
Иллюстративное фото: Совбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Ранее Украина была членом ЭКОСОС с 2010 по 2012 год

Украину избрали членом Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) на период 2019-2021 годов. Об этом информирует представительство Украины при ООН в Twitter.

В Генеральной ассамблее ООН за членство Украины проголосовало 176 стран.

"Членство в ЭКОСОС будет способствовать реализации в Украине лучших мировых практик в сфере социально-экономических реформ. Планируем также более активно использовать потенциал ООН для решения актуальных гуманитарных проблем", - отметил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

ЭКОСОС является одним из шести главных органов ООН, отвечающих за координацию деятельности ООН и ее спецучреждений в социальной и экономической сферах. В ЭКОСОС входят 54 страны-участники ООН.

"В 2019 году ЭКОСОС сосредоточится на развитии равноправного и инклюзивного общества, в частности обеспечении гендерного равенства, усилении социальной защиты людей с особыми потребностями, улучшении гуманитарной ситуации в зонах конфликтов, поддержке малого и среднего предпринимательства, борьбе с изменением климата", - говорится в заявлении.

Ранее Украина была членом ЭКОСОС с 2010 по 2012 год.

Напомним, Генассамблея ООН осудила Израиль за действия в секторе Газа.

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Теги публикации: ООН  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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