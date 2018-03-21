Климкин: новые санкции против Москвы являются единственным методом для сдерживания России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что считает введение новых санкций против России единственным путем для сдерживания ее агрессии. Об этом он сообщил в интервью DW.

Климкин сказал, что после переизбрания Владимира Путина на новый президентский строк, лидер РФ не остановится ни перед чем для достижения своих целей, и под угрозой стоит "все демократическое содружество". Он отметил, что России нужно дать "всеобъемлющий и согласованный ответ".

"Без такого ответа, без своего рода платформы для всего трансатлантического сообщества - а я вижу Украину важной частью этого сообщества - Россия будет пытаться вмешаться в демократические институты", - заявил глава МИД.

Климкин сказал, что возможно введение новых санкций в отношении России.

"Конечно, это единственный возможный путь. Иначе Москва просто придет и попытается вмешаться во все демократические институты здесь, в Евросоюзе, во всем цивилизованном мире - и Россия уже делает это. Мириться с этим означало бы, что в один прекрасный день Путин может сделать еще что-то. Вспомните все, что было испытано в Украине - российская пропаганда, вторжения, кибератаки, теракты - все это применимо здесь. Те же методы пропаганды и фейковых новостей возвращаются теперь вместе с отрицанием Россией своей вины за то, что произошло в Солсбери. Все должны четко понимать это", - добавил министр.

Также он призвал бойкотировать Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Напомним, Климкин предложил Британии трудоустроить высланных из России дипломатов.