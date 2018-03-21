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Интервью

Климкин: новые санкции против Москвы являются единственным методом для сдерживания России

НовостиПолитика    21.03.2018 - 01:33
Фото: Павел Климкин (NATO)
Фото: Павел Климкин (NATO)

Климкин призвал бойкотировать Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что считает введение новых санкций против России единственным путем для сдерживания ее агрессии. Об этом он сообщил в интервью DW.

Климкин сказал, что после переизбрания Владимира Путина на новый президентский строк, лидер РФ не остановится ни перед чем для достижения своих целей, и под угрозой стоит "все демократическое содружество". Он отметил, что России нужно дать "всеобъемлющий и согласованный ответ".

"Без такого ответа, без своего рода платформы для всего трансатлантического сообщества - а я вижу Украину важной частью этого сообщества - Россия будет пытаться вмешаться в демократические институты", - заявил глава МИД.

Климкин сказал, что возможно введение новых санкций в отношении России.

"Конечно, это единственный возможный путь. Иначе Москва просто придет и попытается вмешаться во все демократические институты здесь, в Евросоюзе, во всем цивилизованном мире - и Россия уже делает это. Мириться с этим означало бы, что в один прекрасный день Путин может сделать еще что-то. Вспомните все, что было испытано в Украине - российская пропаганда, вторжения, кибератаки, теракты - все это применимо здесь. Те же методы пропаганды и фейковых новостей возвращаются теперь вместе с отрицанием Россией своей вины за то, что произошло в Солсбери. Все должны четко понимать это", - добавил министр.

Также он призвал бойкотировать Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Напомним, Климкин предложил Британии трудоустроить высланных из России дипломатов.

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Теги: МИД Украины, Павел Климкин, Санкции
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