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Інтерв'ю

Клімкін: нові санкції проти Москви є єдиним методом для стримування Росії

НовиниПолітика    21.03.2018 - 01:33
Фото: Павло Клімкін (NATO)
Фото: Павло Клімкін (NATO)

Клімкін закликав бойкотувати Чемпіонат світу з футболу, який пройде в Росії в 2018 році

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що вважає введення нових санкцій проти Росії єдиним шляхом для стримування її агресії. Про це він повідомив в інтерв'ю DW.

Клімкін сказав, що після переобрання Володимира Путіна на новий президентський срок, лідер РФ не зупиниться ні перед чим для досягнення своїх цілей, і під загрозою стоїть "вся демократична співдружність". Він зазначив, що Росії потрібно дати "всеосяжну і узгоджену відповідь".

"Без такої відповіді, без свого роду платформи для всього трансатлантичного співтовариства - а я бачу Україну важливою частиною цієї спільноти - Росія буде намагатися втрутитися в демократичні інститути", - заявив голова МЗС.

Клімкін сказав, що можливе введення нових санкцій щодо Росії.

"Звичайно, це єдиний можливий шлях. Інакше Москва просто прийде і спробує втрутитися у всі демократичні інститути тут, в Євросоюзі, в усьому цивілізованому світі - і Росія вже робить це. Миритися з цим означало б, що в один прекрасний день Путін може зробити ще щось. Згадайте все, що було випробувано в Україні - російська пропаганда, вторгнення, кібератаки, теракти - все це може бути застосовно тут. Ті ж методи пропаганди і фейкових новин повертаються тепер разом з запереченням Росією своєї провини за те, що сталося в Солсбері. Всі повинні чітко розуміти це", - додав міністр.

Також він закликав бойкотувати Чемпіонат світу з футболу, який пройде в Росії в 2018 році.

Нагадаємо, Клімкін запропонував Британії працевлаштувати висланих дипломатів з Росії.

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Теги: МЗС, Павло Клімкін, Санкції
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