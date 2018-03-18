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Климкин предложил Британии трудоустроить высланных из России дипломатов

НовостиПолитика    18.03.2018 - 19:11
Фото: Павел Климкин (РбК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РбК-Украина)

Климкин предложил Джонсону восстановить работу консульской секции

Министр иностранных дел Украины предложил британскому министру иностранных дел Борису Джонсону трудоустроить в Украине дипломатов Великобритании, которые были высланы из России. Об этом Климкин сообщил на своей странице в Twitter.

"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву", - заявил Климкин.

Напомним, ранее посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил, что штат посольства России в Великобритании сократится на 40%.

Отметим, что утром 17 марта 2018 года РФ заявила о высылке 23 британских дипломатов, закрытии генконсульства в Петербурге и прекращении работы Британского совета.

Добавим, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала выслать 23 российских дипломатов из страны после обвинений в адрес России в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

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Теги: Великобритания, Павел Климкин
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