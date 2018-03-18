Климкин предложил Британии трудоустроить высланных из России дипломатов

Министр иностранных дел Украины предложил британскому министру иностранных дел Борису Джонсону трудоустроить в Украине дипломатов Великобритании, которые были высланы из России. Об этом Климкин сообщил на своей странице в Twitter.

"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву", - заявил Климкин.

Пропоную Борису Джонсону працевлаштувати 23 британських дипломатів у Києві та відновити роботу консульської секції: українці будуть раді знову отримувати британські візи швидко і не через Варшаву. І Джудіт буде допомога. ;-) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 18, 2018

Напомним, ранее посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил, что штат посольства России в Великобритании сократится на 40%.

Отметим, что утром 17 марта 2018 года РФ заявила о высылке 23 британских дипломатов, закрытии генконсульства в Петербурге и прекращении работы Британского совета.

Добавим, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала выслать 23 российских дипломатов из страны после обвинений в адрес России в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.