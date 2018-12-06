Клімкін: РФ надала графік консульских візитів до українських моряків

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Консули зустрічатимуться з українськими моряками до 8 грудня

Російська Федерація (РФ) надала графік консульских візитів до українських моряків, незаконно утримуваних в РФ. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на полях засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Мілані.

За словами Клімкіна, сьогодні українські консули зустрічаються з трьома пораненими моряками, після чого, до суботи, 8 грудня, проходитимуть зустрічі з іншими затриманими моряками.

"Вчора ввечорі ми вибили у них (у РФ, - ред.) офіційну відповідь щодо того, де знаходяться наші хлопці, а сьогодні зранку ми вибили у них графік консульских візитів і зараз наші консули зустрічаються з пораненими хлопцями, трьома. (Консули, - ред.) кожен день зустрічатимуться з хопцями, щоб до суботи подивитися, в якому вони стані і це вже добре. І це єдине, що у повноваженнях Лаврова (глава МЗС РФ Сергій Лавров, - ред.), все інше не в його повноваженнях", - зазначив Клімкін.

Нагадаємо, раніше Клімкін повідомляв, що Міністерство закордонних справ Російської Федерації пообіцяло надати українським консулам доступ до моряків, які були захоплені російськими прикордонниками у Керченській протоці та утримуються у московських СІЗО.

Зазначимо, через ситуацію у Керченській протоці США сьогодні, 6 грудня 2018 року, провели позаплановий політ над Україною.