Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін зазначив, що питання вступ до ЄС та НАТО має середньострокову перспективу

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів про перспективи вступу України до ЄС та НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Клімкіна в ефірі "1+1".

Клімкін зазначив, що питання вступ до ЄС та НАТО має середньострокову перспективу.

"(Вступ до ЄС та НАТО, - ред.) швидко не відчуємо, але якщо не будемо працювати, то ніколи не відчуємо. Вступ до ЄС та НАТО - це історія, яка має середньострокову перспективу. Якщо вам хтось скаже, що ми вступимо за рік чи два - не вірте, це чиста брехня і введення людей в оману. Але якщо хтось вам каже, що це справа мінімум на 30 років - теж не вірте, оскільки досвід свідчить зовсім про інше", - сказав він.

Клімкін зазначив, що наразі Україні потрібно багато працювати, оскільки "така, як сьогодні, Україна ні за рік, ні за два, ні за 5 не вступить" до ЄС та НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко наполягає на ухваленні Верховною радою змін до Конституції України по курсу в Європейський союз і НАТО у лютому 2019 року.

Як писало РБК-Україна, спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер вважає, що Україна ще не готова до членства в Північноатлантичному альянсі (НАТО).