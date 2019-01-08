ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Клімкін розповів про перспективи вступу України до ЄС та НАТО

Новини » Політика    08.01.2019 - 14:14
Клімкін розповів про перспективи вступу України до ЄС та НАТО
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін зазначив, що питання вступ до ЄС та НАТО має середньострокову перспективу

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів про перспективи вступу України до ЄС та НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Клімкіна в ефірі "1+1".

Клімкін зазначив, що питання вступ до ЄС та НАТО має середньострокову перспективу.

"(Вступ до ЄС та НАТО, - ред.) швидко не відчуємо, але якщо не будемо працювати, то ніколи не відчуємо. Вступ до ЄС та НАТО - це історія, яка має середньострокову перспективу. Якщо вам хтось скаже, що ми вступимо за рік чи два - не вірте, це чиста брехня і введення людей в оману. Але якщо хтось вам каже, що це справа мінімум на 30 років - теж не вірте, оскільки досвід свідчить зовсім про інше", - сказав він.

Клімкін зазначив, що наразі Україні потрібно багато працювати, оскільки "така, як сьогодні, Україна ні за рік, ні за два, ні за 5 не вступить" до ЄС та НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко наполягає на ухваленні Верховною радою змін до Конституції України по курсу в Європейський союз і НАТО у лютому 2019 року. 

Як писало РБК-Україна, спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер вважає, що Україна ще не готова до членства в Північноатлантичному альянсі (НАТО). 

Клімкін не виключає запровадження біометричного візового режиму з РФ Клімкін сподівається, що військовополонених моряків в РФ вдастся звільнити до виборів
Новини України ЕвросоюзНАТОПавло Клімкін
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся