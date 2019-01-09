Климкин прокомментировал слухи о задержании Фукса и нардепа Иванчука

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Ранее сообщалось о якобы их задержании в Мексике

Власти Мексики не задерживали бизнесмена Павла Фукса и замглавы фракции "Народный фронт", нардепа Андрея Иванчука. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Иванчука не задерживали, а по Фуксу у мексиканской стороны были вопросы о разрешении на въезд.

"Сейчас, насколько я понимаю, все эти вопросы решены и он также находится в Мексике. Это информация от нашего посольства", - отметил Климкин.

Отметим, ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что Фукса задержали, когда он прилетел в мексиканский Канкун.

Напомним, ранее Климкин заявил, что Российская Федерация будет пытаться использовать политзаключенных и заложников для влияния на избирательный процесс в Украине. Кроме того, комментируя ситуацию с пленными украинскими моряками, министр заявил, что сегодня будет подписано еще 6 соглашений с адвокатами, которые будут защищать моряков.

Также сегодня Климкин анонсировал визит иностранных министров на Донбасс.