Климкин прокомментировал слухи о задержании Фукса и нардепа Иванчука

Ранее сообщалось о якобы их задержании в Мексике
Власти Мексики не задерживали бизнесмена Павла Фукса и замглавы фракции "Народный фронт", нардепа Андрея Иванчука. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, Иванчука не задерживали, а по Фуксу у мексиканской стороны были вопросы о разрешении на въезд.
"Сейчас, насколько я понимаю, все эти вопросы решены и он также находится в Мексике. Это информация от нашего посольства", - отметил Климкин.
Отметим, ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что Фукса задержали, когда он прилетел в мексиканский Канкун.
Напомним, ранее Климкин заявил, что Российская Федерация будет пытаться использовать политзаключенных и заложников для влияния на избирательный процесс в Украине. Кроме того, комментируя ситуацию с пленными украинскими моряками, министр заявил, что сегодня будет подписано еще 6 соглашений с адвокатами, которые будут защищать моряков.
Также сегодня Климкин анонсировал визит иностранных министров на Донбасс.