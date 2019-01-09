Клімкін прокоментував чутки про затримання Фукса і нардепа Іванчука

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Раніше повідомлялося про нібито їх затримання в Мексиці

Влада Мексики не затримувала бізнесмена Павла Фукса і заступника голови фракції "Народний фронт", нардепа Андрія Іванчука. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Іванчука не затримували, а щодо Фукса у мексиканської сторони були питання про дозвіл на в'їзд.

"Зараз, наскільки я розумію, всі ці питання вирішено і він також знаходиться в Мексиці. Це інформація від нашого посольства", - зазначив Клімкін.

Зазначимо, раніше ряд ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що Фукса затримали, коли він прилетів до мексиканського Канкуна.

Нагадаємо, раніше Клімкін заявив, що Російська Федерація буде намагатися використовувати політв'язнів і заручників для впливу на виборчий процес в Україні. Крім того, коментуючи ситуацію з полоненими українськими моряками, міністр заявив, що сьогодні буде підписано ще 6 угод з адвокатами, які будуть захищати моряків.

Також сьогодні Клімкін анонсував візит закордонних міністрів на Донбас.