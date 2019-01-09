РФ будет пытаться использовать политзаключенных для влияния на выборы, - Климкин

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин заявил, что сегодня будут подписаны еще 6 соглашений с адвокатами, которые будут защищать моряков

Российская Федерация (РФ) будет пытаться использовать политзаключенных и заложников для влияния на избирательный процесс в Украине. Об этом в очередной раз заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, комментируя ситуацию с военнопленными украинскими моряками, удерживаемыми в РФ, Климкин заявил, что сегодня будет подписано еще 6 соглашений с адвокатами, которые будут защищать моряков.

"Мы подписали соответствующие соглашения с адвокатами, которые будут защищать наших ребят. Сегодня будут подписаны последние 6 соглашений. 17-18 января РФ будет пытаться проводить заседания своих нелегитимных судов. Мы сейчас работаем над тем, чтобы им была оказана вся возможная поддержка. Одновременно мы активизировали всех наших друзей и партнеров. РФ будет пытаться использовать и политзаключенных, и заложников как определенный товар в том, чтобы влиять на наш избирательный процесс. При чем, это касается любых выборов. Поэтому нам нужна скоординированная позиция наших партнеров", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Климкин надеется, что военнопленных моряков, удерживаемых в Российской Федерации, удастся освободить до выборов.