ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

РФ будет пытаться использовать политзаключенных для влияния на выборы, - Климкин

Новости » Политика    09.01.2019 - 14:08
РФ будет пытаться использовать политзаключенных для влияния на выборы, - Климкин
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин заявил, что сегодня будут подписаны еще 6 соглашений с адвокатами, которые будут защищать моряков

Российская Федерация (РФ) будет пытаться использовать политзаключенных и заложников для влияния на избирательный процесс в Украине. Об этом в очередной раз заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, комментируя ситуацию с военнопленными украинскими моряками, удерживаемыми в РФ, Климкин заявил, что сегодня будет подписано еще 6 соглашений с адвокатами, которые будут защищать моряков.

"Мы подписали соответствующие соглашения с адвокатами, которые будут защищать наших ребят. Сегодня будут подписаны последние 6 соглашений. 17-18 января РФ будет пытаться проводить заседания своих нелегитимных судов. Мы сейчас работаем над тем, чтобы им была оказана вся возможная поддержка. Одновременно мы активизировали всех наших друзей и партнеров. РФ будет пытаться использовать и политзаключенных, и заложников как определенный товар в том, чтобы влиять на наш избирательный процесс. При чем, это касается любых выборов. Поэтому нам нужна скоординированная позиция наших партнеров", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Климкин надеется, что военнопленных моряков, удерживаемых в Российской Федерации, удастся освободить до выборов.

Климкин сообщил, когда в Украину вернутся пострадавшие в аварии судна возле Турции моряки Ирландское посольство запросило доступ к задержанному в РФ Уилану
Новости Украины Российская ФедерацияПавел Климкинморякивыборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь