Фото: Павел Климкин (РБК-Украина/Виталий Носач)

Также Донбасс посетит руководитель ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал визит иностранных министров на Донбасс. Об этом он заявил в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Климкин отметил, что на следующей неделе Мариуполь посетит больше число министров. Вместе с тем, он не сообщил, о министрах каких стран идет речь.

"Много министров наших друзей посетят на следующей неделе Мариуполь, руководитель ОБСЕ Мирослав Лайчак тоже посетит Донбасс, не буду сознательно по вопросам безопасности говорить, куда мы поедем", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе совместно с СММ ОБСЕ продолжаются плановые ремонтно-восстановительные работы на критических объектах гражданской инфраструктуры, которые получили повреждения в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Отметим, по данным Министерства обороны Украины, пророссийские боевики на оккупированном Донбассе сократили огневую активность до минимума. В частности, вчера боевики один раз открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе. Кроме того, по состоянию на 12:00 9 января боевики один раз нарушали режим тишины на Донецком направлении.