ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Климкин анонсировал визит иностранных министров на Донбасс

Новости » Политика    09.01.2019 - 14:18
Климкин анонсировал визит иностранных министров на Донбасс
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина/Виталий Носач)

Также Донбасс посетит руководитель ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал визит иностранных министров на Донбасс. Об этом он заявил в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Климкин отметил, что на следующей неделе Мариуполь посетит больше число министров. Вместе с тем, он не сообщил, о министрах каких стран идет речь.

"Много министров наших друзей посетят на следующей неделе Мариуполь, руководитель ОБСЕ Мирослав Лайчак тоже посетит Донбасс, не буду сознательно по вопросам безопасности говорить, куда мы поедем", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе совместно с СММ ОБСЕ продолжаются плановые ремонтно-восстановительные работы на критических объектах гражданской инфраструктуры, которые получили повреждения в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Отметим, по данным Министерства обороны Украины, пророссийские боевики на оккупированном Донбассе сократили огневую активность до минимума. В частности, вчера боевики один раз открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе. Кроме того, по состоянию на 12:00 9 января боевики один раз нарушали режим тишины на Донецком направлении.

РФ будет пытаться использовать политзаключенных для влияния на выборы, - Климкин Климкин сообщил, когда в Украину вернутся пострадавшие в аварии судна возле Турции моряки
Новости Украины ДонбассПавел Климкин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь