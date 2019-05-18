Климкин прокомментировал инициативу РФ созвать заседание СБ ООН по "языковому закону"

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

РФ сделала запрос на проведение заседания Совбеза ООН в связи с принятием Верховной радой Украины закона о языке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал инициативу РФ созвать заседание Совета безопасности ООН по украинскому "языковому закону". Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Он напомнил, что 17 мая Россия сделала запрос на проведение заседания Совета безопасности ООН в связи с принятием Верховной радой Украины закона о языке.

"Для нас возрождение украинского языка это вопрос не только гуманитарный и не только политический. В нынешних условиях это, прежде всего вопрос национальной безопасности и нашего выживания как народа и государства", - написал он.

По его словам, "с точки зрения международной практики не произошло абсолютно ничего экстраординарного. Украинский язык не получил никаких особых прав и привилегий, которые могли бы вызвать хоть малейшие подозрения относительно недемократичности или шовинизма".

Климкин отметил, что подобные законы давно существуют во многих демократических государствах и украинский закон "на их фоне выглядит вполне стандартно, ведь он обеспечивает украинскому языку такие же права и возможности, которые имеет государственный язык в любой цивилизованной и благополучной стране".

Напомним, делегация Российской Федерации в ООН обратилась к председателю Совета безопасности организации с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной радой Украины "языкового закона".

Как известно, Верховная рада 25 апреля одобрила во втором чтении "языковой закон", его поддержали 278 нардепов. 15 мая действующий президент Петр Порошенко подписал законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, ранее принятый Верховной радой.