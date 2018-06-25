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Климкин прокомментировал голодовку украинских моряков

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 15:09
Фото: Павел Климкин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (Виталий Носач, РБК-Украина)

По словам Климкина, у консулов нет к ним доступа

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал голодовку моряков украинского судна ЯМК-0041, задержанных у берегов аннексированного Крыма. После брифинга в комментарии журналистам Климкин сообщил, что консулы не имеют к ним доступа, передает корреспондент РБК-Украина.

"По голоданию... мы этим плотно занимаемся, у наших консулов нет доступа, а Россия это использует как средство давления. Мы их будем поддерживать. Я горжусь", - сказал Климкин.

Напомним, 4 мая российский сторожевой корабль Аметист задержал в Черном море украинское судно ЯМК-0041, которое якобы вело незаконный вылов камбалы.

Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что в РФ за браконьерскую деятельность во внутренних российских водах, которую инкриминируют украинским рыбакам, предусматривается административная ответственность, а не содержание под стражей.

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Теги публикации: судно, голодовка, Задержание  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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