Клімкін прокоментував голодування українських моряків

За словами Клімкіна, консули не мають до них доступу

Глава МЗС України Павло Клімкін прокоментував голодування моряків українського судна ЯМК-0041, затриманих біля берегів анексованого Криму. Після брифінгу в коментарі журналістам Клімкін повідомив, що консули не мають до них доступу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Щодо голодування... ми цим щільно займаємось, наші консули не мають доступу, а Росія це використовує як засіб тиску. Ми їх будемо підтримувати. Я пишаюсь", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, 4 травня російський сторожовий корабель Аметист затримав в Чорному морі українське судно ЯМК-0041, яке нібито вело незаконний вилов камбали.

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян повідомив, що в РФ за браконьєрську діяльність у внутрішніх російських водах, яку інкримінують українським рибалкам, передбачається адміністративна відповідальність, а не утримання під вартою.