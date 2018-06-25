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Клімкін прокоментував голодування українських моряків

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 15:09
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами Клімкіна, консули не мають до них доступу

Глава МЗС України Павло Клімкін прокоментував голодування моряків українського судна ЯМК-0041, затриманих біля берегів анексованого Криму. Після брифінгу в коментарі журналістам Клімкін повідомив, що консули не мають до них доступу, передає кореспондент РБК-Україна.  

"Щодо голодування... ми цим щільно займаємось, наші консули не мають доступу, а Росія це використовує як засіб тиску. Ми їх будемо підтримувати. Я пишаюсь", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, 4 травня російський сторожовий корабель Аметист затримав в Чорному морі українське судно ЯМК-0041, яке нібито вело незаконний вилов камбали.

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян повідомив, що в РФ за браконьєрську діяльність у внутрішніх російських водах, яку інкримінують українським рибалкам, передбачається адміністративна відповідальність, а не утримання під вартою.

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Теги публікації: судно, голодовка, Задержание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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