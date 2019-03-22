Климкин призвал мировое сообщество давить на РФ для освобождения Гриба

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя приговор Павлу Грибу в РФ, заявил, что цивилизованный мир должен давить на Российскую Федерацию для быстрого освобождения украинца. Об этом он написал в своем Twitter.

Так, Климкин отметил, что достоинство и милосердие - это неизвестные РФ понятия.

"Милосердие, человечность, достоинство - эти понятия не известны стране-оккупанту, к 6 годам колонии. Призываю цивилизованный мир давить на РФ для его скорейшего освобождения", - написал министр.

Напомним, суд в Российской Федерации приговорил украинца Павла Гриба к шести годам колонии. Так, Гриб получил шесть лет колонии якобы за призывы к теракту в Сочи.

Отметим, украинец отказался признать себя виновным. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней. На оглашение приговора приехали, в том числе, украинские журналисты и представители консульства Украины в Ростове-на-Дону.

Как писало РБК-Украина, Гриб после оглашения приговора объявил голодовку. Украинец отметил, что объявил голодовку в связи с тем, что к нему не допустили врачей и украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

Добавим, накануне Гриб выступил на суде с последним словом и пожелал украинским патриотам в плену с достоинством пройти испытания. В конце речи он выкрикнул "Слава Украине!" и "Слава украинской нации!".