Германия может включить Украину в список безопасных стран

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правительство ФРГ сначала должно провести детальный анализ ситуации в стране

Германия планирует включить в список безопасных стран происхождения еще 14 государств, в том числе, и Украину. Об этом говорится в ответе МВД ФРГ на официальный запрос депутата бундестага от Свободной демократической партии Линды Тойтеберг, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, правительство ФРГ планирует расширить список стран этой категории. В июле было решено внести в перечень Тунис, Алжир, Марокко и Грузии. Теперь его планируют пополнить такими странами, как Украина, Беларусь, Молдавия, Куба, Колумбия, Вьетнам, Танзания, Пакистан, Индия, Кения, Бенин, Гвинея-Бисау, Центральноафриканская республика и Чад.

Это объясняется тем, что доля положительных решений по ходатайствам об убежище от граждан из этих государств составляет в текущем году менее 5%. Согласно коалиционному соглашению, страны могут быть объявлены безопасными, если доля менее пяти процентов сохраняется на протяжении ряда лет.

Отмечается, что окончательное решение зависит от выполнения еще целого ряда критериев, а также предписаний Евросоюза и заключения Федерального конституционного суда Германии.

Правительство ФРГ сначала должно провести детальный анализ ситуации в этих государствах и подтвердить, что в них отсутствует угроза пыток, бесчеловечного обращения или вооруженного конфликта. Когда именно такой анализ может быть завершен, пока неясно, отметили в министерстве.

Напомним, Украина заняла 152 место в рейтинге уровня безопасности среди 163 стран мира.

С 2017 года страна поднялась на две позиции, покинув десятку самых опасных. Уровень мира в Украине - "очень низкий", что является плохим показателем. Россия попала в десятку самых опасных стран мира, потеряв по сравнению с 2017 годом три позиции: следовательно, среди 163 стран мира Россия заняла 154 место.