Клімкін прибув до Німеччини на зустріч "нормандської четвірки"

Зустріч країн-учасниць "нормандської четвірки" відбудеться у Берліні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибув до Німеччини. Про це у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Ласкаво просимо в Берлін, міністр Павло Клімкін!.. З нетерпінням чекаю успішної зустрічі міністрів у Нормандському форматі", - написав Мельник.

Посол зазначив, що це 30-й візит глави МЗС України до Німеччини.

