Клімкін прибув до Німеччини на зустріч "нормандської четвірки"

Зустріч країн-учасниць "нормандської четвірки" відбудеться у Берліні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибув до Німеччини. Про це у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Ласкаво просимо в Берлін, міністр Павло Клімкін!.. З нетерпінням чекаю успішної зустрічі міністрів у Нормандському форматі", - написав Мельник.

Посол зазначив, що це 30-й візит глави МЗС України до Німеччини.

Welcome in Berlin, Mr. Minister @PavloKlimkin! It is your 30th visit to Germany! Looking forward to a successful Normandy Ministerial Meeting pic.twitter.com/jxxRP79ohw — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 11 червня 2018 р.

Нагадаємо, Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Російської Федерації (РФ) та України зустрінуться в Берліні (Німеччина) сьогодні, 11 червня, щоб обговорити конфлікт на Донбасі.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас повідомив, що очікує складних переговорів під час наступної зустрічі країн-учасниць "нормандської четвірки".

Раніше також повідомлялося, що на зустрічі глав міністерств закордонних справ (МЗС) "нормандської четвірки питання заручників буде одним з пріоритетних.