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Клімкін прибув до Німеччини на зустріч "нормандської четвірки"

НовиниПолітика    11.06.2018 - 14:06
Фото: Клімкін прибув до Німеччини (twitter.com/MelnykAndrij)
Фото: Клімкін прибув до Німеччини (twitter.com/MelnykAndrij)

Зустріч країн-учасниць "нормандської четвірки" відбудеться у Берліні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибув до Німеччини. Про це у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Ласкаво просимо в Берлін, міністр Павло Клімкін!.. З нетерпінням чекаю успішної зустрічі міністрів у Нормандському форматі", - написав Мельник.

Посол зазначив, що це 30-й візит глави МЗС України до Німеччини.

Нагадаємо, Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Російської Федерації (РФ) та України зустрінуться в Берліні (Німеччина) сьогодні, 11 червня, щоб обговорити конфлікт на Донбасі.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас повідомив, що очікує складних переговорів під час наступної зустрічі країн-учасниць "нормандської четвірки".

Раніше також повідомлялося, що на зустрічі глав міністерств закордонних справ (МЗС) "нормандської четвірки питання заручників буде одним з пріоритетних.

В МЗС розказали, які кроки потрібно вжити Україні для досягнення миру У Берліні очікують важких переговорів щодо Донбасу, - МЗС ФРН
Теги публікації: Германия, Павло Клімкін, Нормандська четвірка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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