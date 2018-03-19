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Климкин: я не предлагал ЕС применять санкции в отношении экс-канцлера Германии

НовостиПолитика    19.03.2018 - 17:13
Фото: Павел Климкин (УНИАН)
Фото: Павел Климкин (УНИАН)

Климкин предостерег от продвижения пророссийских проектов в Европе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию о том, что предлагал Европейскому союзу (ЕС) вводить санкции против бывшего канцлера Федеративной Республики Германия (ФРГ) Гехарда Шредера. Об этом Климкин заявил на своей странице в Twitter.

"Хочу внести ясность: я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шредер. Хотя быть бдительными нужно - чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе. В конце концов, мы все вместе начали дискуссию", - отметил Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, будто министр иностранных дел Украины Павел Климкин, находясь с официальным визитом в Брюсселе, призвал ЕС ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. По словам министра, важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за рубежом. Также Климкин назвал Шредера самым важным лоббистом Путина во всем мире.

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Теги: Павел Климкин
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