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Клімкін: я не пропонував ЄС застосовувати санкції щодо екс-канцлера Німеччини

НовиниПолітика    19.03.2018 - 17:13
Фото: Павло Клімкін (УНІАН)
Фото: Павло Клімкін (УНІАН)

Клімкін застеріг від просування проросійських проектів у Європі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін спростував інформацію про те, що пропонував Європейському союзу (ЄС) вводити санкції проти колишнього канцлера Федеративної Республіки Німеччина (ФРН) Гехарда Шредера. Про це Клімкін заявив на своїй сторінці у Twitter.

"Хочу внести ясність: я не пропонував застосовувати санкції щодо таких осіб, як Герхард Шредер. Хоча бути пильними потрібно - щоб Росія не просувала свої небезпечні проекти в Європі. Зрештою, ми всі разом почали дискусію", - зазначив Клімкін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, начебто міністр закордонних справ України Павло Клімкін, перебуваючи з офіційним візитом у Брюсселі, закликав ЄС ввести санкції проти колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера. За словами міністра, важливо ввести санкції проти тих, хто займається просуванням проектів Путіна за кордоном. Також Клімкін назвав Шредера найважливішим лобістом Путіна у всьому світі.

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Теги: Павло Клімкін
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