Климкин предлагает отозвать приглашение ПАСЕ на выборы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил отозвать приглашение Парламентской ассамблеи Совета Европы на внеочередные выборы в Верховную раду Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Климкина в Facebook.

По словам Климкина, если ПАСЕ все же подтвердит полномочия делегации России, то Рада могла бы отозвать приглашение ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами в Украине.

"ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них - это, как говорят в Одессе, две большие разницы ... Кто очень хочет, пусть принимает участие в составе двусторонних миссий наблюдения", - подчеркнул министр иностранных дел.

Напомним, что Комитет по мониторингу ПАСЕ поддержал возвращение прав российской делегации, при этом выдвинул ряд условий. Комитет призвал РФ освободить 24 украинских моряков, которые были арестованы в ноябре прошлого года в Керченском проливе, а также выплатить взносы в Совет Европы.

РБК-Украина писало, что ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. За такое решение проголосовали 118 членов асамблеи, против были 62, еще 10 воздержались. В полном составе резолюцию поддержали делегации из Франции, Турции, Азербайджана, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии.