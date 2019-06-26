Клімкін пропонує відкликати запрошення ПАРЄ на вибори

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін пропонує відкликати запрошення через повернення Росії в ПАРЄ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував відкликати запрошення Парламентської асамблеї Ради Європи на позачергові вибори до Верховної ради України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Клімкіна у Facebook.

За словами Клімкіна, якщо ПАРЄ все ж підтвердить повноваження делегації Росії, то Рада мала б відкликати запрошення ПАРЄ для спостереження за парламентськими виборами в Україні.

"ПАРЄ з російськими депутатами та ПАРЄ без них - це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці … Хто дуже хоче, нехай бере учать у складі двосторонніх місій спостереження", - наголосив міністр закордонних справ.

Нагадаємо, що Комітет з моніторингу ПАРЄ підтримав повернення прав російській делегації, при цьому висунув ряд умов. Комітет закликав РФ звільнити 24 українських моряків, які були арештовані в листопаді минулого року в Керченській протоці, а також виплатити внески в Раду Європи.

РБК-Україна писало, що ПАРЄ підтримала резолюцію про повернення делегації Росіїї. За таке рішення проголосували 118 членів асамблеї, проти були 62, ще 10 утрималися. У повному складі резолюцію підтримали делегації з Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччині, Португалії, Сербії.