Климкин: в Польше растет предвзятость по отношению к украинцам

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

МИД обеспокоен ростом предвзятого отношения к украинцам в Польше

В определенных кругах в Польше растет предвзятость по отношению к украинцам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Павла Климкина в интервью "Укринформу".

По словам Климкина, от украинской общины в Польше поступают сигналы о том, что определенных кругах растет предвзятость по отношению к украинцам.

"Это у нас вызывает беспокойство и мы последовательно будем защищать права украинцев в целом как общины, так и ее отдельных представителей. Речь идет, в частности, о главе Украинского общества в Люблине Григория Куприяновича", - добавил он.

Напомним, ранее Климкин заявил, что Польша неформально отменила "зеленый коридор" на границе с Украиной.

"Польша создает ситуацию, когда на границе образуются огромные очереди. Конечно, это и на нашей ответственности, в частности количество "евроблях", и мы это знаем", - подчеркнул министр.

Кроме того, в ходе визита в Варшаву он назвал исторические споры между Украиной и Польшей "эмоциональной дискуссией". Он также добавил, что в эту дискуссию не должны вмешиваться политики - этот вопрос нужно оставить историкам.