Климкин назвал исторические споры между Украиной и Польшей "эмоциональной дискуссией"

Фото: Павел Климкин (yes-ukraine.org)

Глава МИД не считает, что между Польшей и Украиной есть конфликт

Польшу и Украину не разделяет конфликт в отношении истории, стороны имеют эмоциональную дискуссию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра польскому изданию Rzeczpospolita.

В частности, министр считает, что отношения между странами очень хорошие, не смотря на "бурную дискуссию по историческим проблемам".

"Однако она более эмоциональная, чем политическая. Безусловно, она создает атмосферу, в которой нам приходится обсуждать другие двусторонние вопросы. Но точно она не имеет на них влияния", - сказал министр.

Он добавил, что в эту дискуссию не должны вмешиваться политики - этот вопрос должны оставить историкам.

"Когда уже историки установят факты, тогда мы должны набраться мужества и признать их. Всегда я повторял польским партнерам, что я готов почтить, совместно с ними или отдельно, жертвы трагических событий прошлого", - сказал Климкин.

Министр признался, что лично у него меня сложилось впечатление, что с польской стороны попытки выяснения трагических моментов истории сопровождает желание осудить весь украинский процесс национального освобождения в ХХ веке.

"Но это наша история и наши эмоции. И это не изменится. Поэтому оставим это профессиональным историкам. И давайте не концентрироваться на одном фрагменте общей истории. Она насчитывает тысячу лет, а может и даже больше", - сказал глава МИД.

Напомним, в июне 2018 года Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об институте национальной памяти, отменив статью, которая предусматривает уголовную ответственность за присвоение польскому народу преступлений нацистов. Речь идет только о "публичном приписывании польскому народу ответственности за преступления Третьего рейха". Упоминание о "преступлениях украинских националистов" остается, как и ответственность за это.