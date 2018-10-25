Польша неформально отменила "зеленый коридор" на границе с Украиной, - Климкин

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Глава украинского МИД отметил, что Польша формально создает ситуацию, яерез которую возникли очереди на границе

Польша неформально отменила в пунктах пропуска на украинско-польской границе "зеленый коридор". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге во Львове, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В частности, это является одной из причин образования длинных автомобильных очередей при пересечении украинско-польской границы.

"Формально ничего не отменено. Польша создает ситуацию, когда на границе образуются огромные очереди. Конечно, это и на нашей ответственности, в частности количество "евроблях", и мы это знаем. А что делать с грузовым трафиком, автобусами? Контролем?", - риторически спросил Климкин.

Министр отметил, что механизмы контроля на границе должны быть унифицированы, в частности, должно быть больше совместных пунктов таможенного и пограничного контроля.

"Достигнуты договоренности между Украиной и Польшей о том, что с четырех до восьми увеличим количество пунктов пропуска на украинско-польской границе. Проблема Украины в том, что нет подъездной дороги к пунктам", - сказал Климкин.

Напомним, ранее в Государственной фискальной службе сообщили, что на сегодня ожидания в очередях на украинско-польской границе составляют до трех суток.