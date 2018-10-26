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Клімкін: у Польщі зростає упередженість по відношенню до українців

Новини » Політика    26.10.2018 - 13:32
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

МЗС стурбований зростанням упередженого ставлення до українців у Польщі

У певних колах в Польщі зростає упередженість по відношенню до українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Павла Клімкіна в інтерв'ю "Укринформу".

За словами Клімкіна, від української громади у Польщі надходять сигнали про те, що певних колах зростає упередженість по відношенню до українців.

"Це у нас викликає занепокоєння і ми послідовно будемо захищати права українців в цілому як громади, так і її окремих представників. Мова йде, зокрема, про главу Українського товариства в Любліні Григорія Купріяновича", - додав він.

Нагадаємо, раніше Клімкін заявив, що Польща неформально скасувала "зелений коридор" на кордоні з Україною.

"Польща створює ситуацію, коли на кордоні утворюються величезні черги. Звичайно, це і на нашій відповідальності, зокрема кількість "евроблях", і ми це знаємо", - підкреслив міністр.

Крім того, в ході візиту до Варшави він назвав історичні суперечки між Україною та Польщею "емоційної дискусією". Він також додав, що в цю дискусію не повинні втручатися політики - це питання потрібно залишити історикам.

 

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