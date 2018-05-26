Климкин поднимет вопрос украинских политзаключенных в ООН, - сестра Сенцова

На следующей неделе Олега Сенцова посетит адвокат

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что поднимет вопрос о голодовке Олега Сенцова и освобождении украинских политзаключенных в ООН. Об этом рассказала сестра Сенцова Наталья Каплан в эфире эфире "Громадського радио".

Сообщается, что Каплан сегодня общалась по телефону с главой МИД.

По ее словам, на следующей неделе Олега Сенцова посетит адвокат.

"На данный момент состояние Олега стабильное, на следующей неделе его посетит адвокат, тогда мы будем знать больше. Прекращать голодовку Олег не намерен. Пока что неизвестно, прибегала ли российская сторона к принудительному кормлению", - рассказала Каплан.

Напомним, осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России.

Сенцов сказал, что будет голодать даже до фатального конца.