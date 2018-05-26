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Клімкін підніме питання українських політв'язнів в ООН, - сестра Сенцова

НовиниПолітика    26.05.2018 - 14:21
Фото: Олег Сенцов (youtube/currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube/currentytime.tv)

Наступного тижня Олега Сенцова відвідає адвокат

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що підніме питання про голодування Олега Сенцова та звільнення українських політв’язнів в ООН. Про це розповіла сестра Сенцова Наталя Каплан в ефірі ефірі "Громадського радіо".

Повідомляється, що Каплан сьогодні спілкувалася по телефону з главою МЗС.

За її словами, наступного тижня Олега Сенцова відвідає адвокат.

"На даний момент стан Олега стабільний, наступного тижня його відвідає адвокат, тоді ми знатимемо більше. Припиняти голодування Олег не має наміру. Поки що невідомо, чи вдавалася російська сторона до примусового годування", - розповіла Каплан.

Нагадаємо, засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів" режисер Сенцов оголосив безстрокове голодування - він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів в Росії.

Сенцов сказав, що буде голодувати навіть до фатального кінця.

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Теги публікації: Олег Сенцов, политзаключенные, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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