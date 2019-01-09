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Климкин отправится с рабочим визитом в Литву

Новости » Политика    09.01.2019 - 17:34
Климкин отправится с рабочим визитом в Литву
Фото: Павел Климкин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министр осуществит визит 10-11 января 2019 года

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 10-11 января 2019 года осуществит визит в Литовскую Республику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Целью визита Климкина является участие в ежегодном дискуссионном клубе Snow Meeting как платформы для обсуждения актуальных вопросов, связанных с современными вызовами европейской и мировой безопасности. Темами дискуссий будут вопросы укрепления трансатлантического единства, противодействие угрозам России.

В рамках визита министр проведет встречу с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом. Также на полях конференции Климкин обсудит актуальные вопросы безопасности Украины и европейского континента с участниками форума.

Напомним, ранее Климкин анонсировал визит иностранных министров на Донбасс. Климкин отметил, что на следующей неделе Мариуполь посетит больше число министров. Вместе с тем, он не сообщил, о министрах каких стран идет речь.

По словам Климкина, "много министров наших друзей посетят на следующей неделе Мариуполь, руководитель ОБСЕ Мирослав Лайчак тоже посетит Донбасс, не буду сознательно по вопросам безопасности говорить, куда мы поедем".

Климкин прокомментировал слухи о задержании Фукса и нардепа Иванчука Климкин анонсировал визит иностранных министров на Донбасс
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