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Клімкін вирушить з робочим візитом до Литви

Новини » Політика    09.01.2019 - 17:34
Клімкін вирушить з робочим візитом до Литви
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністр здійснить візит 10-11 січня 2019 року

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 10-11 січня 2019 року здійснить візит до Литовської Республіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Метою візиту Клімкіна є участь у щорічному дискусійному клубі Snow Meeting як платформи для обговорення актуальних питань, пов'язаних з сучасними викликами європейської і світової безпеки. Темами дискусій будуть питання зміцнення трансатлантичної єдності, протидія загрозам Росії.

У рамках візиту міністр проведе зустріч з міністром закордонних справ Литви Лінасом Линкявічюсом. Також на полях конференції Клімкін обговорить актуальні питання безпеки України і європейського континенту з учасниками форуму.

Нагадаємо, раніше Клімкін анонсував візит закордонних міністрів на Донбас. Клімкін зазначив, що наступного тижня Маріуполь відвідає більше число міністрів. Разом з тим, він не повідомив, про міністрах яких країн йде мова.

За словами Клімкіна, "багато міністрів наших друзів відвідають наступного тижня Маріуполь, керівник ОБСЄ Мирослав Лайчак теж відвідає Донбас, не буду свідомо з питань безпеки говорити, куди ми поїдемо".

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Новини України ЛитваПавло КлімкінЛинас Линкявичюс
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